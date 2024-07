Giunge alla II edizione Sentieri Sonori del Vastese, Festival musicale diretto dal chitarrista Davide Di Ienno e ideato in coordinamento con le amministrazioni locali. La Rassegna nasce dalla volontà di far conoscere il territorio del Vastese attraverso un Festival itinerante che possa offrire al pubblico concerti, dalla musica classica al jazz, in grado di valorizzare ulteriormente le realtà che abitano questo territorio ricco di storia, cultura e bellezza. I quattro appuntamenti di questa seconda edizione saranno i seguenti:

Il 1 Agosto a Fresagrandinaria , presso l’Arena Puttingen, concerto di apertura del Festival con “Trame Sonore”, una rivisitazione dei temi cinematografici più celebri della storia del Cinema eseguiti dall’Histerico Duo, con Davide di Ienno alla chitarra e Michele Paolino al sassofono.

Il 3 Agosto il concerto a Castiglione Messer Marino, presso Via Erasmo Colapietro, vedrà protagonista il SunQuartet composto da Tiziana Frattali alla fisarmonica, Pierluca Cesarini alla chitarra, Matteo Di Giuliani al sassofono e Yuri Alviggi alle percussioni. Il programma di "Musiche dal Mondo" si basa sulla ricerca di un legame profondo tra la musica colta occidentale, le avanguardie del jazz e la tradizione sudamericana.

Il 10 Agosto a Tufillo presso la Terrazza del Municipio si esibirà il Maurizio Di Fulvio Trio composto da Alessia Martegiani alla voce, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso. Il concerto in occasione del “2024 Anno delle radici italiane nel mondo” condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la riscoperta dei suoni della Canzone italiana e non solo.

Il 12 Agosto concerto di chiusura del Festival a Schiavi di Abruzzo, presso il piazzale antistante la Chiesa di San Maurizio. “Au clair de lune” vedrà protagonista il SolaEssenza Trio composto da Domenico D’Annunzio alla fisarmonica, Davide Di Ienno alla chitarra e Alessandro Pensa al violino con un programma che dalla fastosa musica barocca alle pagine più coinvolgenti del repertorio novecentesco, mostrerà tutte le peculiarità e la trasversalità di questi tre strumenti.

I concerti, tutti alle 21.30, saranno ad ingresso gratuito.