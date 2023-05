Serie D, i responsi: Pineto in C, spareggio salvezza da brividi tra Termoli e Vastese

Sconfitta indolore per il Vastogirardi che all’ultima giornata di campionato cade (1-0) sul rettangolo dell’Albalonga in corsa per i play-off. IL risultato finale influente al fine della salvezza diretta ottenuta domenica scorsa grazie alla vittoria sul Montegiorgio. Gli altomolisani hanno diritto a partecipare alla quinta stagione consecutiva nel torneo di quarta serie. Chi invece dovrà attendere il responso dei play-out è il Termoli che dopo la vittoria sul campo del Team Florida (0-1) è atteso dallo spareggio contro i cugini della Vastese in gara secca da disputare all’Aragona presumibilmente domenica 21 maggio. L’altro play-off sarà disputato tra la vincente di Notaresco – Montegiorgio (14 maggio) e Roma City. Promosso in serie C il Pineto di Amaolo. Accedono ai play – off promozione Trastevere, Fano, Senigallia e Albalonga. (servizio tv Rete8)

La classifica finale: Pineto 72 (promosso in C), Senigallia 67 (play-off), Trastevere 62 (play-off), Fano 60 (play off), Albalonga 52, Matese 47, Sambenedettese (-1), Chieti 46, Porto d’Ascoli 45, Vastogirardi (-1), Team Florida 42, Avezzano 40, Roma City 37 (play-out), Vastese 36 (play-out), Termoli 34 (play-out), Notaresco (pre-spareggio play out), Montegiorgio (pre-spareggio), Tolentino (retrocesso in Eccellenza) 31.