Serie D: il Vastogirardi ufficializza Prosperi, ad Agnone tutto in alto mare

Si chiama Fabio Prosperi il nuovo allenatore della Polisportiva Vastogirardi. Sarà lui a guidare la formazione altomolisana nel prossimo campionato di Serie D, il secondo consecutivo della società presieduta da Andrea Di Lucente. Prosperi prende il posto di Francesco Farina in dirittura d’arrivo sulla panchina del blasonato Barletta. Il nuovo allenatore, classe 1979, abruzzese doc, ha alle spalle una lunghissima carriera da calciatore, vissuta tra C1, C2 e serie D e grande esperienza con i giovani. L’ultima esperienza in serie D con l’Altamura.

Fabio Prosperi, nuovo allenatore del Vastogirardi

Mentre il Vastogirardi ufficializza il nuovo tecnico, tutto in alto mare in casa OLympia Agnonese dove ancora non è dato sapere quale futuro attende il club. Dopo le dimissioni del presidente Marco Colaizzo la situazione resta piatta e a rischio ci sarebbe finanche l’iscrizione che scade il 19 luglio. Intanto nei giorni avvistato in città Erminio Rullo tra i principali protagonisti dell’esaltante stagione conclusasi, causa la pandemia, con l’Olympia a ridosso dei play-off. Proprio Rullo, che a giorni conseguirà il patentino da allenatore, ha incontrato la famiglia Colaizzo la quale, sembra di capire, continua a prendere tempo per capire se continuare o meno l’avventura nel campionato di quarta serie.