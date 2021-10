XVIII memorial ‘Raffaella De Simone’, il volley che conta torna ad Agnone

“Quando qualcuno che ami diventa un ricordo, quel ricordo non svanisce mai, rimane eterno nel cuore dei suoi cari e la sua assenza, anche con il passare degli anni, divenne una perenne presenza. Ciao Raffaella”. Queste emozionanti parole annunciano il XVIII memorial di volley ‘Raffaella De Simone’.

Per l’edizione di quest’anno, curata come sempre da Costantino Pierdomenico e dall’Asp Agnone, in campo l’Energy Time Spike Campobasso e la Virtus Paglieta, squadre che si apprestano a svolgere il campionato di serie B. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre a partire dalle 17,30 nel palasport di viale Europa.

L’incontro sarà anche il momento per riabbracciare coach Mariano Maniscalco, tecnico del Campobasso che in alto Molise ha lasciato ricordi indelebili. Con lui in panchina un’altra vecchia conoscenza, Francesco Maiorana un passato con la casacca del Caseificio Di Nucci Agnone. Insomma tutto pronto per un’amichevole che promette spettacolo ed emozioni. A fine gara prevista la premiazione della squadra vincitrice con riconoscimenti ai migliori giocatori del memorial. L’iniziativa resa ancora una volta possibile grazie alla collaborazione del Comune di Agnone e vari sponsor tra i quali Caseificio Di Nucci, Museo Marinelli, Antenore Energia, Caseificio Di Pasquo.

Ai sensi delle norme sul Covid-19 l’ingresso al palasport sarà garantito solo agli spettatori muniti di mascherina e green pass.

Albo d’oro dell’evento: Elcom Isernia (2004), Siram Roma (2005); Globo Sora (2006); Volley Gaeta (2007); Sieco Service Ortona (2008, 2009, 2010, 2011, 2012); Volley Paglieta (2013, 2014); Svelto Volley Isernia (2015); Caseificio Di Nucci Agnone (2016); Gada Volley Pescara 3 (2017); Caseificio Di Nucci Agnone (2018); Volley School Isernia (2019). Nel 2020 edizione non disputata a causa della pandemia