Si fa male ad una gamba e non riesce a tornare a valle, escursionista salvato dal Soccorso alpino sul Matese

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato nel primo pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Bojano per il soccorso ad una persona infortunata sui monti del Matese.

Dalle prime informazioni un gruppo di sette escursionisti campani era impegnato in una gita sul monte Gallinola, quando ad un tratto un membro del gruppo, un uomo del 1965 residente a Napoli, ha accusato un infortunio all’arto inferiore sinistro, impedendogli di proseguire e ritornare a valle.

La squadra di pronto intervento del CNSAS, in coordinamento costante con la Centrale operativa del 118, si è portata sul posto ed ha raggiunto la persona in difficoltà per prestargli le prime cure.

A rendere l’intervento più complesso, le avverse condizioni meteo per la scarsa visibilità ed il forte vento.

Mediante l’utilizzo di una barella in dotazione al Soccorso Alpino il personale tecnico del CNSAS sul posto ha immobilizzato il paziente e lo ha trasportato a valle sulla viabilità ordinaria per poi condurlo al pianoro di Campitello Matese per affidarlo alle cure del personale sanitario della postazione della Croce Rossa in presidio presso il comprensorio sciistico.