Si scontrano e finiscono contro il muro: cinque feriti, una donna è in prognosi riservata

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, sulla provinciale Marrucina, territorio comunale di Atessa. Due i mezzi rimasti coinvolti, una Mercedes di colore nero, sulla quale viaggiava una famiglia di Atessa, con minori a bordo, e una Chevrolet rossa, condotta da una donna nata in Albania, di 37 anni, ma residente sempre ad Atessa.

Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti: l’uomo, residente ad Atessa, che conduceva la Mercedes, solo lievemente, come anche la moglie e i due bambini a bordo, tutti trasferiti in ambulanza presso l’ospedale clinicizzato di Chieti; ad avere la peggio la donna alla guida dell’altra auto, che è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto e successivamente trasferita in eliambulanza presso l’ospedale di Pescara dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro penale dai militari di una pattuglia del Radiomonile della compagnia Carabinieri di Atessa intervenuti sul posto, coadiuvati da una unità della Polizia municipale. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri.