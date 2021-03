Sicurezza in montagna: l’Abruzzo verso l’obbligo del kit “ARTVA” in quota

L’Assessore allo Sport e alle Aree interne, Guido Quintino Liris, ha convocato per oggi, mercoledì 17, alle ore 17, presso la sede di Palazzo Silone a L’Aquila il tavolo tecnico per valutare la possibilità di rendere obbligatorio in Abruzzo, per le discipline sportive d’alta quota, così come lo è in altre regioni italiane di montagna, il kit ARTVA, una ricetrasmittente in grado di emettere e ricevere onde radio, per permettere a chi è rimasto travolto da valanghe di segnalare la propria posizione e consentire ai soccorritori di trovarlo nel minor tempo possibile.

Alla riunione parteciperanno i delegati del Prefetto e del Questore dell’aquila, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 9° Reggimento Alpini, Club Alpino Italiano, Soccorso Alpino e Speleologico regionale, Guide Alpine e Protezione Civile Regionale.