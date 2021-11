Smaltimento illecito di rifiuti, “svuota cantine” del Chietino denunciato

Un 62enne di Francavilla al Mare è stato denunciato dai Carabinieri per smaltimento illecito di rifiuti. L’attività investigativa veniva avviata a seguito dell’individuazione di una vera e propria discarica abusiva in contrada Vallone, composta da materiale plastico, libri, mobili, materassi, scarti di edilizia, materiale R.A.E.. Rifiuti che erano stati abbandonati proprio a ridosso di una abitazione in cui vivevano una anziana donna di 86 anni con suo figlio di 50anni. La vicenda vedeva l’interessamento, già in data 27 ottobre 2021, del Sindaco, dei Servizi Sociali, della Polizia Locale di Francavilla al Mare e degli organi sanitari competenti, che si occupavano dello stato di salute dei predetti, nonché far ripulire l’area dai rifiuti non pericolosi accumulati che al termine delle operazioni erano pari a 25 tonnellate.



L’individuazione del responsabile dell’illecito smaltimento è stato possibile grazie all’accurato sopralluogo dei Militari della locale Stazione Carabinieri che permetteva il rinvenimento di lettere, appunti, materiale pubblicitario e scolastico con indicazione dei proprietari dei rifiuti i quali, senza alcuna responsabilità, avevano affidato lo sgombero di alcuni loro locali in disuso allo stesso individuo cosiddetto “svuota cantine”, reperito tramite annunci sui più noti social network. Ovviamente il 62enne, pur rassicurando i suoi clienti sulle modalità di smaltimento, scaricava sul predetto terreno il multi-materiale che ha un costo di smaltimento, trattenendosi, invece, il materiale ferroso ove è possibile un ulteriore guadagno riciclandolo. Le indagini in corso proseguono al fine di verificare se vi siano ulteriori responsabilità di terzi e se lo smaltimento in detta area sia avvenuto abusando delle condizioni di salute degli occupanti dell’appartamento.