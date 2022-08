Smart-working contro lo spopolamento, Saia dice «sì»: il progetto prende forma a Villacanale

Il sindaco Daniele Saia mantiene la promessa e concede all’associazione “Nuova Villacanale” il contributo necessario all’attivazione della fibra, quindi per internet veloce. La Giunta municipale di Agnone, riunita nei giorni scorsi dal primo cittadino, ha deliberato la concessione del contributo in favore dell’associazione guidata dal presidente Antonio Massanisso.

L’idea, semplice nella sua genialità, è quella di realizzare una sede sociale, a disposizione di tutti ovviamente, dotata però di connessioni internet ad alta velocità ed efficienza, in modo tale da rendere la frazione di Agnone attrattiva per chi pensasse di lavorare da remoto, il famoso smart-working divenuto una necessità durante la fase di emergenza sanitaria nazionale dovuta alla pandemia da Covid19. La qualità della vita, in un piccolo borgo come Villacanale, non è minimamente paragonabile a quella di una città caotica. Lavorare da casa in un posto tranquillo e a misura d’uomo, dove la vita scorre lenta e piacevole, lontano da traffico, smog e stress. Per mettere in grado le persone, professionisti e dirigenti o dipendenti, di poter lavorare da casa, stando fisicamente a Villacanale, ma essendo collegati e connessi con il resto del mondo, serve però la fibra e la fibra ha un costo, che evidentemente l’associazione culturale del posto non può permettersi. Ecco dunque la richiesta di aiuto all’amministrazione comunale di Agnone, avanzata già nei mesi scorsi, in occasione del rinnovo delle cariche interne. E Saia ha mantenuto la promessa, perché l’amministrazione ha risposto positivamente, concedendo il contributo.

«Le attività che vengono svolte da anni dall’associazione “Nuova Villacanale” rivestono un carattere di promozione culturale, turistico e sociale per la nostra cittadina, dando lustro e risalto, anche al di fuori dei confini nazionali, al territorio tutto dell’Alto Molise.- spiegano dalla Giunta municipale guidata da Saia – Presso la sede dell’associazione viene inoltre costituito, in occasione delle diverse tornate elettorali, il seggio, che necessità di collegamento telefonico e possibilmente anche internet».

Nel corso degli anni si è registrata una notevole difficoltà nelle comunicazioni tra il seggio e l’ufficio elettorale comunale, data la scarsa copertura di segnale della maggior parte degli operatori telefonici mobili. Un motivo in più per dotare quella struttura di una connessione veloce ad internet.

«E’ ferma volontà di questa amministrazione e dell’associazione “Nuova Villacanale” rendere l’immobile comunale in oggetto quale sede idonea a ospitare attività di smart-working e co-working, cosa che però necessità la presenza di una rete internet che permetta tali attività con la massima sicurezza e notevole velocità di trasmissione dati» continuano dall’esecutivo di Palazzo San Francesco. Per tutti questi motivi la Giunta, all’unanimità, ha deliberato di concedere all’associazione culturale guidata da Massanicco il contributo richiesto, pari a mille euro, necessario al pagamento di parte dei lavori previsti per l’installazione dell’apparecchiatura informatica e elettronica e, indispensabili per l’attivazione della linea internet fibra di tipo FTTH presso l’immobile sede dell’associazione. I lavori, viene precisato sulla delibera, «saranno effettuati dall’associazione» mentre l’attivazione del servizio telematico e il relativo abbonamento saranno coperti, anche per il futuro, dal Comune di Agnone. Insomma, il digital divide sarà abbattuto, poi lo smart working potrà essere una realtà e magari aiuterà anche a combattere lo spopolamento. Villacanale è pronta alla sfida.

Francesco Bottone