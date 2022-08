Musica, bevande, street food e divertimento in piazza a Schiavi di Abruzzo

L’Emporio del Gusto, il Roxy Bar e il Pub 2.0, i tre locali che “dominano” la piazza principale di Schiavi di Abruzzo, offrono una serata di musica, divertimento e street food. L’appuntamento è per venerdì 12 agosto, dalle ore 21, in piazza Caduti d’Ungheria, con la musica, l’animazione e il karaoke curati da Miro. Buona musica, birre di qualità, sfiziosi drink e ottimo cibo cotto al momento per una imperdibile serata sul “tetto” dell’Alto Vastese.

