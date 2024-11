Spaccio di droga nel Chietino, cittadino lituano di anni 24 finisce in manette

Prosegue l’azione dei militari della Compagnia Carabinieri di Chieti impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività sempre maggiori livelli di sicurezza.

La mirata attività preventiva attuata, le indagini volte a reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno consentito di procedere all’arresto in Montesilvano di un cittadino lituano di anni 24 trovato in possesso di 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish, di gr. 190 di Marijuana, nonché al sequestro di denaro contante euro 3200 verosimilmente provento dell’attività di spaccio, 3 bilancini di precisione, un coltello e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’Autorità Giudiziaria di Pescara ha disposto per il cittadino straniero la misura degli arresti domiciliari.

L’operazione condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare coadiuvati da quelli del NOR Carabinieri della Compagnia di Chieti si inserisce in una più ampia attività di prevenzione, disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale Carabinieri, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dalle famiglie, e soprattutto dai più giovani.