Stemma di Agnone del dopoguerra, restyling della Pontificia fonderia ‘Marinelli’

La Pontificia fonderia di campane Marinelli ha donato ieri mattina al Comune di Agnone l’originale stemma in ferro esposto nel secondo dopoguerra nella sede del Municipio. “Si tratta di un manufatto carico di significato e di storia – il commento del primo cittadino Daniele Saia – recuperato dalle sapienti mani dei costruttori di campane. L’amministrazione – ha aggiunto Saia – intende ringraziare sentitamente la famiglia Marinelli, ed in particolare i co-titolari dello storico opificio Armando e Pasquale per la donazione e per lo spirito di generosità e collaborazione dimostrato in ogni occasione”.

