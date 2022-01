Pietrabbondante e Vastogirardi festeggiano i 100 anni di Antonia Iacovetta

Tantissimi auguri a Antonia Iacovetta, che oggi, 26 gennaio, festeggia cento anni. Nata a Cerreto di Vastogirardi nel 1922, oggi la nonna centenaria può celebrare il suo secolo di vita tra l’affetto dei suoi cari e delle comunità di Pietrabbondante e Vastogirardi, che per l’occasione hanno organizzato un meeting online, a cui parteciperanno anche i sindaci Antonio Di Pasquo e Luigino Rosato.

Gli auguri più affettuosi arrivano dai nipoti e dai figli, con un messaggio speciale: “Nonna, sei stata e sei una donna forte, coraggiosa, amabile e generosa, ma anche una moglie, mamma e nonna impeccabile. Grande lavoratrice e donna piena di valori come quelli che hai trasmesso anche a noi. Ci hai insegnato a vivere, a porgere una mano e ad essere rispettosi nei confronti del prossimo. Sei stata dolce ma allo stesso tempo dura, affinché potessimo crescere orgogliosi ed educati. L’amore che ci hai trasmesso è immenso, come l’amore che noi proviamo per te. Siamo felici di questo tuo grandissimo traguardo.Vogliamo ringraziarti per tutto quello che hai fatto e continui a fare per noi, sei un esempio di vita, non solo per noi ma per tutti. Tanti auguri per i tuoi 100 anni, ti amiamo”. I tuoi cari nipoti Maria, Vincenzo, Marco e Gaia e i tuoi figli.

Alla signora Antonia gli auguri di cuore da parte della redazione de l’Eco online.