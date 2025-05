Stop ai furbetti dell’esenzione ticket sanitario, patto di collaborazione tra Finanza e Asl di Chieti

Questa mattina, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale 02 di Chieti, è stato siglato un protocollo d’intesa tra i due enti per rafforzare la collaborazione a tutela di tutte le attività di interesse comune.

In virtù di un’analoga cooperazione stipulata il 15 febbraio 2023, tra la Regione Abruzzo e il Comando di vertice delle Fiamme Gialle regionali, l’attuale accordo – sottoscritto alla presenza del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gen. B. Fabio Massimo Mendella – tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Chieti, Col. Michele Iadarola e dal Direttore Generale dell’ASL 02, Dott. Mauro Palmieri – pone come reciproco obiettivo quello di assicurare un presidio di legalità in grado di prevenire eventuali frodi a danno degli interessi economico-finanziari pubblici, penalmente e fiscalmente rilevanti, promuovendo, allo stesso tempo, una strategia di deterrenza verso questo tipo di condotte.

Una delle finalità principali del protocollo, della durata di 36 mesi prorogabili, è la salvaguardia delle misure di sostegno a favore degli aventi diritto all’esenzione del ticket, sulla base del reddito autocertificato.

In particolare, la ASL metterà a disposizione della Guardia di Finanza le posizioni soggettivamente a rischio, in relazione alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, strumentali e farmaceutiche fornite a ciascun utente che potrebbe aver usufruito indebitamente del servizio, nonché la copia dell’attestazione, presentata dall’interessato, per beneficiare dell’esenzione.

Le Fiamme Gialle comunicheranno le eventuali irregolarità accertate direttamente all’Azienda Sanitaria Locale per le relative azioni di recupero delle somme corrispondenti alla prestazione usufruita in regime di agevolazione, mentre i responsabili verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria competente per le fattispecie penalmente individuate.

La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali, gestiti nell’ambito della sottoscrizione, saranno improntati al rispetto dei principi di trasparenza e necessità dettati dalla normativa vigente.

Il Protocollo d’Intesa, tra le due Amministrazioni, rafforza la strategia dello Stato contro le frodi nei settori previdenziale, assistenziale e sanitario a garanzia dell’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando di disperdere risorse a beneficio di soggetti che non ne hanno diritto.