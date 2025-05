Malmena la madre ed espatria per sottrarsi alla giustizia, 45enne molisano arrestato dalla Polizia spagnola

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della madre, 45enne originario di Campobasso arrestato a Santa Cruz de Tenerife dalla Polizia spagnola su mandato di arresto europeo. Lo scorso mese di gennaio la donna si era rivolta alla squadra Mobile della Questura di Campobasso chiedendo aiuto e riferendo di essere stata aggredita dal figlio tossicodipendente e affetto da disturbi psichici.

L’uomo, infatti, aveva colpito la madre con calci e pugni per futili motivi. Episodi di violenza e maltrattamenti che si protraevano da anni non solo a danno della madre, ma anche della ormai ex compagna. Il Pm titolare del procedimento ha richiesto e ottenuto dal Gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tuttavia la misura non è stata immediatamente eseguita perché l’indagato si era reso irreperibile espatriando.

Grazie alla cooperazione internazionale di Polizia, gli investigatori della Mobile di Campobasso lo hanno localizzato a Santa Cruz de Tenerife. Località dove il fuggitivo è stato arrestato in esecuzione di un andato di arresto europeo. Lo stesso attualmente si trova in Spagna in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie alla sua consegna alle autorità italiane.