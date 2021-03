Stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile, scuola in presenza anche in zona rossa fino alla prima media

AGI – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per contrastare l’emergenza Covid prevedendo lo stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile.

Cosa prevede il decreto Covid

Dal 7 aprile al 30 aprile, nelle Regioni in zona gialla “si applicano le misure stabilite per la zona arancione“. Comunque, “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga” e “possono essere modificate le misure stabilite”.

Scuola: stop deroghe Regioni

Dal 7 aprile al 30 aprile, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media.

