Tamponi rapidi a Poggio Sannita, domattina in piazza la prevenzione

«Abbiamo superato le obiezioni mosse dall’Asrem, che riguardavano in particolare il timore che si creassero assembramenti da parte delle persone interessate al tampone. Utilizzeremo il piazzale molto ampio della casa di riposo. Il Comune, che ringrazio, ci ha messo a disposizione anche delle transenne per realizzare dei percorsi separati in ingresso e in uscita. E ringrazio anche il personale medico e infermieristico delle associazioni di volontariato Croce Azzurra Molise e Isernia Soccorso che ci consentono di organizzare questa giornata dedicata alla prevenzione».

A destra in foto Nicola Di Filippo

Così Nicola Di Filippo, responsabile della casa di riposo “De Horatiis” di Poggio Sannita che ha organizzato, per la mattinata di domani, 31 ottobre, dalle ore 9 alle 13, una giornata di prevenzione durante la quale saranno effettuati i tamponi rapidi per il Covid19.

«Non serve alcuna prescrizione medica, basterà mettersi in fila, rispettando accuratamente il divieto di formare assembramenti e dunque mantenendo la distanza interpersonale. – aggiunge Di Filippo – Il contributo previsto per ciascun tampone è di trenta euro e il risultato è immediato, basta aspettare pochi minuti».