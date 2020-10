Tamponi rapidi ad Agnone, gruppo politico “Esserci” si sostituisce all’Asrem

Tamponi rapidi e test sierologici per venire incontro alle esigenze dell’utenza altomolisana soprattutto quella scolastica. Se l’Asrem tentenna ad attivare un servizio ormai diventato importantissimo per la salute dei cittadini, ci pensa il gruppo di minoranza a Palazzo San Francesco, ‘Esserci’ capitanato da Agostino Iannelli.

“Il gruppo politico Esserci – si legge in una nota – metterà a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta, i test Covid-19 con sierologico capillare o tampone antigene naso faringeo (risultato in circa 10 minuti) al costo di 30 euro. Il tutto, provando a limitare quelli che sono i disservizi quotidiani in particolare quelli rilevati dalle mamme con i figli in età scolastica ed in attesa che gli stessi possano essere effettuati dall’Asrem. Per l’attivazione del servizio è richiesta la prenotazione di almeno 20 tra tamponi ed esami sierologici. Raggiunto il numero – prosegue la nota – ad Agnone arriverà un’ambulanza con personale specializzato. Sarà possibile effettuare le prenotazioni, comunicando nome, cognome e numero di telefono (tutto naturalmente nel rispetto della privacy) tramite chiamata o messaggio whatsapp ai seguenti numeri: 3398042465 – 3337083297”.