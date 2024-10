Teatro e tradizioni: parte la Scuola di recitazione al Circolo ‘San Pio’ di Agnone

Il 7 ottobre, presso il Circolo San Pio di Agnone, Umberto Di Ciocco ha incontrato numerosi soci interessati al progetto dei corsi di recitazione che la Compagnia del Teatro Comico degli Abruzzi intende organizzare presso la sede del Circolo. L’obiettivo è valorizzare gli usi, i costumi e il dialetto del territorio alto vastese e molisano, con l’intento di scoprire nuove risorse, sia umane che culturali.

Durante l’incontro, propedeutico all’avvio dei corsi, si è discusso di come, in un’epoca così turbolenta (tra guerre, calamità e nuove droghe), l’essere umano tenda a rinchiudersi in sé stesso, costruendo una gabbia dove nascondere le proprie emozioni. Questo processo rischia di portare a insensibilità e solitudine. L’iniziativa del Circolo e della Compagnia teatrale di Umberto Di Ciocco mira a combattere questa potenziale “eclissi” della sfera emotiva, che compromette l’identità più profonda di ciascuno di noi.

I partecipanti all’incontro hanno compreso l’importanza di far emergere emozioni, complicità e ricordi, nella loro piena vitalità e passione. Convinti che sia necessario essere meno rassegnati e più coinvolti nella vita, hanno accolto con entusiasmo l’invito del Circolo e della Compagnia. Così, il 9 ottobre alle 18, si è svolta la prima serata presso i locali del Circolo. L’evento, piacevole e coinvolgente, è stato presentato da Enzo Delli Quadri e sapientemente guidato da Umberto Di Ciocco, con il supporto di due “spalle” d’eccezione: Ester Cavarozzi e Silvana Di Toro. Durante la serata, i presenti hanno partecipato attivamente, affrontando i primi rudimenti della recitazione.

Il corso di recitazione proseguirà ogni lunedì e mercoledì, durante l’autunno e l’inverno. Chiunque voglia partecipare può unirsi al gruppo in qualsiasi momento. Frequentando il corso entro la fine dell’anno, si diventerà automaticamente soci del Circolo.