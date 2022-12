Teatro, le ‘4C’ aprono festival dialettale tra gli applausi. Di Nucci: “Contitolare Italo Argentino a Paola Cerimele”

Si torna a ridere all’Italo Argentino grazie alla compagnia teatrale le ‘4C’. Il sodalizio guidato dal regista Giuseppe De Martino ha aperto la tre giorni del mini festival in vernacolo agnonese con lo spettacolo “Quande è tiembe de chetogne…arrubbà nne è vergogna”. La rappresentazione, in tre atti, ha intrattenuto il numeroso pubblico presente che ha gradito le esilaranti battute degli interpreti capitanati da un magistrale Agostino Iannelli. Applausi a scena aperta anche per le performance di Saverio La Gamba, Paola Del Coiro, Serenella Giaccio, Filomena Di Ciocco, Pasquale Marinelli, Angelo Catauro e la voce fuori campo di Bruno Cerimele. Tutti impeccabili. Buone anche scenografia e musiche confezionate da Gennaro Bonanese e Giorgio Marcovecchio. Uno sforzo congiunto, quello di attori e tecnici, che ha partorito un prodotto assai gradevole.

Le ‘4C’ sono tornate sul palcoscenico a distanza di cinque anni nel nome di una loro sorella, Paola Cerimele, strappata alla vita troppo presto. A riguardo commovente il ricordo ad inizio spettacolo che De Martino e La Gamba hanno inteso rivolgere al pubblico mentre alle loro spalle passavano alcune immagini di una giovanissima Cerimele che ha iniziato la sua carriera partendo dal Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno. Le ‘4C’, i ‘Dragoni del Molise’,i festival teatrali, le prime rappresentazioni all’Italo Argentino con Mario Baldini, sono state un tuffo al cuore nel ricordo di una attrice e donna dalle qualità impareggiabili. Come dire: Agnone non dimentica quel sorriso contagioso e il lascito di una professionista stimata e apprezzata in tutto lo Stivale. “Un unicum nell’arte teatrale di cui tutti i molisani devono essere orgogliosi – ha detto Francesco Di Nucci, giovane attore della Compagnia Stabile del Molise – . Contitolare l’Italo Argentino a Paola Cerimele, credo, sia un fatto normale”. Giù scroscianti applausi. I prossimi appuntamenti all’Italo Argentino sono per il 25 dicembre e il 7 gennaio con le commedie di Umberto Di Ciocco e Antonino Patriarca.