Carabinieri: il generale Aceto premia i luogotenenti Abbrescia e Tavani

Il Generale di Brigata Paolo Aceto, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, nella mattinata odierna ha visitato il comando provinciale Carabinieri di Campobasso. L’alto ufficiale, ricevuto dal comandante provinciale di Campobasso, Colonnello Luigi Dellegrazie, ha incontrato gli Ufficiali Comandanti di Reparto, una rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri della sede nonché personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestale.

Nel corso dell’incontro il Generale Aceto, dopo aver espresso soddisfazione per le attività d’istituto poste in essere dal Comando Provinciale di Campobasso, ha consegnato ai Luogotenenti Abbrescia Vincenzo e Tavani Fabrizio, del Nucleo Investigativo, una ricompensa per aver condotto con professionalità e non comune dedizione una delicata ed importante attività investigativa.



Durante la visita il Generale Aceto unitamente al Comandante Provinciale hanno incontrato presso il locale palazzo di giustizia il Procuratore Generale Mario Pinelli. A conclusione della visita, con una sobria cerimonia si è proceduto anche all’intitolazione della Sala Multimediale del comando provinciale, alla presenza, tra gli altri, della vedova e del figlio del carabiniere Elio Di Mella, Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria, a cui la sala è stata intitolata con

la scopritura di un dipinto dell’artista Nicola Ciccone. Un ulteriore riconoscimento all’estremo sacrificio compiuto quarant’anni fa dal giovane carabiniere Di Mella mai dimenticato dall’Arma di Campobasso.