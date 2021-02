Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce gli addetti alla sicurezza, arrestato

Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce gli addetti alla sicurezza, le Volanti della Questura di Pescara lo arrestano per rapina.

É andato a rubare nello stesso supermercato, in via Bologna a Pescara, dove era stato visto muoversi con un atteggiamento sospetto il giorno prima. L’altra sera, però gli addetti alla sicurezza del negozio lo hanno scoperto mentre nascondeva in un borsa alcune confezioni di carne e di formaggio per un importo di oltre cento euro. Alla cassa, ha chiesto di pagare solo uno yogurt ed un pacchetto di tovaglioli. Alla richiesta di aprire la borsa ha cercato di scappare spintonando e colpendo il direttore ed un cassiere. Le Volanti della Questura di Pescara, arrivate sul posto in pochi minuti, lo hanno acciuffato mentre tentava la fuga e lo hanno arrestato per rapina impropria.



Ieri si é tenuta l’udienza di convalida ed il Giudice del Tribunale di Pescara ha disposto per B. E. di 49 anni, la misura cautelare nel carcere di Vasto in attesa del processo.