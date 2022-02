Tentato furto di trattore agricolo ed un mini escavatore sventato dalla Polizia

Personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Termoli, ha sventato il furto di un grosso trattore agricolo ed un mini escavatore, rubati alcuni istanti prima nelle campagne in agro di Guglionesi (CB)

Tutto è successo nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio u.s., alle ore 00:40, i malviventi erano riusciti a rubare un trattore agricolo di 70 cv con rimorchio, un mini escavatore nonché bidoni contenti gasolio agricolo, dopo aver forzato le porte di un capannone in cui erano custoditi i suddetti mezzi agricoli ma, sfortunatamente per loro, non hanno potuto portare a termine l’azione criminale.

Fondamentale, infatti, l’immediata comunicazione pervenuta alla sala operativa, da parte di alcuni cittadini, che avevano udito dei strani rumori.

Ricevuta la segnalazione, la volante del Commissariato, in servizio di pattugliamento del territorio, anche rurale, ha immediatamente intercettato i ladri che, vistisi braccati, sono stati costretti ad abbandonare il trattore ed il resto della refurtiva per darsi alla fuga.

Il trattore e gli altri mezzi agricoli sono stati restituiti all’avente diritto

Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per gli opportuni rilievi.

Sono in corso attivissime indagini volte all’individuazione degli autori del reato.

Le azioni di contrasto disposte dal Signor Questore di Campobasso, Dr. Giancarlo Conticchio, a seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica tenutosi a Termoli lo scorso 17 febbraio per il contrasto ai furti di mezzi agricoli che stanno colpendo il settore dell’agricoltura, continueranno senza sosta.

Sono infatti tutt’ora in corso servizi straordinari di controllo del territorio.

Tutto questo soprattutto per ridare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione di segnalare qualsiasi situazione che possa essere anche solo sospetta.