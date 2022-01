Terapia anti Covid direttamente a casa e solamente con una pillola, finalmente in Molise

Terapia anti Covid direttamente a casa e solamente con una pillola. È la nuova cura che Asrem mette a disposizione da oggi per i pazienti molisani. La nuova arma, somministrabile a domicilio, amplia le possibilità di combattere il virus fuori dagli ospedali.

MOLNUPIRAVIR, le pillolette per gestire i sintomi del Covid, sono arrivate oggi.Il farmaco è destinato a soggetti Covid positivi che non abbiano bisogno di ospedalizzazione e terapia con Ossigeno supplementare, ma allo stesso tempo manifestino sintomi lievi e siano portatori di patologie concomitanti che li espongano a maggior rischio. L’individuazione del paziente cui destinare il farmaco sarà affidata ai medici delle USCA e ai medici di medicina generale. La prescrizione avverrà presso il reparto di Malattie Infettive, mentre la dispensazione sarà affidata alle Farmacie ospedaliere del territorio di residenza del paziente. Che potrà effettuare la terapia a domicilio. Non è tutto. Va ricordato che, attualmente, presso il reparto de Malattie infettive dell’Ospedale Cardarelli, è già attivo il Day Hospital dedicato alla somministrazione endovenosa degli anticorpi monoclonali ai soggetti COVID positivi selezionati secondo le indicazioni AIFA (paucisintomatici con pluripatologie che incrementano il rischio di COVID grave).