«Terra. Non Guerra», Carmine Nardone presenta il suo libro “Bene Primario”

“Terra. Non Guerra”. Questo è il messaggio forte, e si può dire anche attuale, lanciato da Futuridea e dal presidente Carmine Nardone, in occasione della presentazione del suo libro “Bene Primario”, per sottolineare «l’importanza dell’agricoltura e della questione alimentare in un mondo devastato da guerre, povertà crescenti e pandemie».

Il libro, edito da IDEAS, sarà presentato oggi 31 luglio alle ore 19 ad Agnone presso Palazzo San Francesco nell’ambito della manifestazione “RocciaMorgia 2023 – il Molise di mezzo tra arte e cultura”. Insieme al presidente Nardone ci saranno anche degli interventi musicali di Eduarda Iscaro.

«Bisogna impegnarsi sempre per la pace tra i popoli – afferma il presidente Nardone – contro ogni sopraffazione mettendo al centro la lotta alla fame, alla povertà e alla devastazione ambientale».