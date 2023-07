Lara Molino ospite del Rocciamorgia Festival 2023, il concerto a Castiglione Messer Marino

Il 29 luglio si è aperta la VII edizione del Rocciamorgia Festival – Il Molise di mezzo tra arti e cultura. Ospiti prestigiosi, un programma molto ricco hanno caratterizzato questa edizione che vede la cantautrice Lara Molino tra i protagonisti di questa manifestazione.

Il direttore artistico, Antonio Seibusi, ha fortemente voluto la Molino che si esibirà, a partire dalle ore 21:30, a Castiglione Messer Marino, davanti il sagrato della chiesa San Michele Arcangelo con ingresso gratuito.

La cantautrice, voce, chitarra e armonica a bocca, sarà accompagnata da Giuseppe Di Falco (fisarmonica) e Giuseppe Mastromatteo (percussioni).

Molino proseguirà il suo tour a Manoppello (8 Agosto), Vasto (9 agosto), Termoli (14 agosto).

Lara Molino – Biografia

Lara Molino è una cantautrice, polistrumentista e musicoterapista. Chitarra, violino, fisarmonica, accompagnano i testi che scrive in italiano ed in dialetto abruzzese, compendiati nei dischi che ha all’attivo – Tra le mie braccia (2006), Il mio angolo di cielo (2009), Fòrte e gendìle (2017), Amoremé (2022) – Dal 1999 al 2004 canta in eventi internazionali alla presenza del Papa Giovanni Paolo II, nel 2009 apre la tappa teatina del tour di Gianni Morandi, mentre nel 2016 si diploma in Musicoterapia e scrive, producendolo, lo spettacolo Grazie Scusa Permesso, che porta in tour anche in alcuni istituti penitenziari. Nel 2017 e nel 2018 ha suonato col violinista Michele Gazich, produttore artistico del disco “Fòrte e gendìle”. Nel 2022 presenta il suo nuovo lavoro discografico “Amoremè” che dà il titolo anche al suo nuovo spettacolo. Il 1 maggio 2023 incide e produce il singolo “8 Agosto 1956” che parla dei minatori di Marcinelle, affrontando così il tema dei caduti del lavoro.