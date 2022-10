Tiro dinamico con ex ordinanza, spettacolo all’Auro d’Alba: Scistri e Miraglia sul podio

Un tuffo nel passato ieri mattina sul campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, per una inedita gara con armi ex ordinanza, ma in modalità tiro dinamico.

I tiratori e le tiratrici, provenienti dalla Campania, dal Lazio, dal Molise e ovviamente dall’Abruzzo, hanno rispolverato le loro fantastiche armi ex ordinanza, dei veri gioielli di meccanica, e si sono cimentati in una gara combinata.

Tiro lento mirato con bersagli posti a cento metri di distanza e una entusiasmante sessione di tiro dinamico con sagome poste a distanze e posizioni non note, letteralmente da scovare e ingaggiare sparando anche in copertura.

Due le categorie, armi ex ordinanza semiautomatiche e quelle bolt action. All’esito delle due manches questo il podio per la categoria semi-auto: medaglia d’oro per Manuel Miraglia di Jelsi (CB), medaglia d’argento per Antonio De Stefano di Somma Vesuviana (NA) e medaglia di bronzo per Marco Malatesta di Castiglione Messer Marino (CH).

Categoria bolt action: primo gradino del podio per Cesare Scistri di Vasto, secondo Corrado Valvason di San Vito Romano (RM) e terzo Valerio Rongione di Vallerotonda (FR).