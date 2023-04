Tirocinio in Questura per gli studenti di Criminologia e Politiche della Sicurezza

Gli studenti dei Corsi di Laurea in “Sociologia e Criminologia” e “Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità” dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti hanno svolto, durante l’anno accademico in corso, un tirocinio formativo presso la Questura di Chieti, nell’ambito del quale, nella mattinata odierna, si è svolta una visita presso la sede di “Leonardo” di Chieti Scalo. La visita ha offerto numerosi spunti di riflessione e di studio agli studenti, che hanno mostrato grande entusiasmo per l’opportunità offertagli. I tirocinanti sono stati accompagnati dal tutor, Commissario Capo della Polizia di Stato Dr.ssa Paola Di Pietrantonio, dalla professoressa Della Penna e dal prof. Cascavilla. L’evento ha permesso di rinnovare la collaborazione tra la Polizia di Stato, l’azienda “Leonardo” e l’ateneo abruzzese.

