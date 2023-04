Festa grande a Belmonte del Sannio, nonna Flavia Paglione ha spento le 100 candeline

Festa grande a Belmonte del Sannio dove l’intero paese si è stretto intorno alla signora Flavia Paglione che spento le 100 candeline. Classe 1923, nonna Flavia, accompagnata dalla nipote e cognata, ha inteso recarsi in chiesa e seguire la santa messa officiata dal parroco don Francesco Martino.

In occasione del lieto evento il commissario prefettizio Lombardi, con la fascia tricolore, in nome e per conto del Comune e della comunità, ha consegnato una targa ricordo alla centenaria. A lei giungono gli auguri più sentiti da parte di tutti i familiari e dall’intera comunità altomolisana a cui si uniscono quelli della redazione de l’Eco.