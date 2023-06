Toma: «Roberti troverà una Regione con una trasparente situazione contabile»

«Formulo i miei auguri al nuovo presidente eletto della regione Molise, Francesco Roberti. I molisani hanno promosso la continuità amministrativa premiando il centrodestra, e di questo ne siamo felici perché questo voto è anche un giudizio su quanto fatto in questi anni Francesco troverà una regione con una trasparente situazione contabile e molta più efficienza di quanto ho riscontrato io cinque anni fa. Sarò al suo fianco nel passaggio di consegne e ogni volta che sarà necessario, nell’interesse dei molisani. Per Forza Italia si prefigura un ottimo risultato che noi tutti dedichiamo a Silvio Berlusconi. Nei prossimi giorni vedrò il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, per proseguire il mio impegno nella mia casa, nel mio partito, nelle forme che saranno ritenute opportune».

Così in una nota il presidente uscente della giunta regionale del Molise, Donato Toma.