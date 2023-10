Toponomastica, Mimmo Lanciano: “Elisa D’Onofrio e padre Celestino Ciricillo meritano un riconoscimento ufficiale”

L’Università delle Generazioni sta contattando i sindaci dei Comuni di Agnone, Poggio Sannita e Sant’Elia a Pianisi per proporre di intitolare una toponomastica ai missionari padre Celestino Ciricillo e la dottoressa Elisa D’Onofrio i quali hanno dedicato la loro vita alle popolazioni del Ciad, in Africa Centrale.

E’ quanto rimarca Mimmo Lanciano, giornalista e fondatore dell’ateneo altomolisano, che inoltre scrive: “Con la loro opera, entrambi, hanno contribuito a realizzare ad Agnone il centro missionario diocesano CASA che portato avanti per un lungo periodo. Padre Celestino, sacerdote dei frati cappuccini, è tornato alla casa del Padre nel 1996 mentre zia Lisetta (come veniva chiamata la dottoressa D’Onofrio) è volata in cielo lo scorso settembre. Qualche giorno fa questi due missionari sono stati ricordati da una trasmissione di tele Padre Pio di San Giovanni Rotondo in collegamento con il Cenacolo Culturale Francescano di Agnone”.

In merito alla intitolazione, Lanciano ha contattato il sindaco di Poggio Sannita, Giuseppe Orlando il quale si è detto subito disponibile a portare la proposta al Consiglio Comunale, quando si tratterà di aggiornare la toponomastica del borgo altomolisano. Adesso si spera – conclude Lanciano – che anche i sindaci di Sant’Elia a Pianisi (luogo di nascita di Padre Celestino) e Agnone, città dove hanno operato per tanti anni, possano recepire l’iniziativa.