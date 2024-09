Tragedia tra le mura domestiche, donna altomolisana trovata senza vita dai Vigili del fuoco di Termoli

L’hanno trovata esanime questa mattina nella sua abitazione di Termoli dove viveva da anni. I sanitari del 118, allertati dai Vigili del fuoco, i primi ad arrivare sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di una donna, classe 1974, nativa di Agnone, ma originaria di Poggio Sannita.

Una tragedia avvenuta tra le mura domestiche che ha gettato nella disperazione più totale familiari e amici. La causa della morte è al vaglio degli inquirenti. Nelle ultime 24 ore, a quanto pare, la 50enne sarebbe caduta da una scala battendo la testa. Tuttavia da quella caduta si sarebbe ripresa. La donna era molto conosciuta nelle comunità di Poggio Sannita e Agnone dove aveva lavorato presso un esercizio commerciale.

Sul posto della tragedia oltre ai Vigili del fuoco e 118 anche gli uomini del commissariato di Termoli. Al momento non è dato sapere se è stata disposta l’autopsia per risalire alle cause del decesso.