Viadotto ‘Sente’, Ministero Infrastrutture: “Consegna lavori il 16 settembre. Entro un anno la riapertura”

I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 “Istonia” saranno consegnati il prossimo 16 settembre. Si tratta, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, degli interventi di prima fase, affidati tramite l’Accordo Quadro 24/27 per il risanamento strutturale di opere d’arte della rete molisana.

Chiuso dal 2018 in seguito ad alcune verifiche post sisma, il ponte collega i paesi dell’alto Molise e del vicino Abruzzo. In una prima fase, su progetto esecutivo di Anas, è prevista una serie di interventi sui piloni, opere di consolidamento del corpo della frana localizzata, oltre a un intervento sull’impalcato.

Un anno il tempo previsto per la conclusione dei lavori di messa in sicurezza e la successiva riapertura al transito. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime soddisfazione per l’avvio di un’opera tanto attesa dal territorio.