Trasporta 41 chili tra hashish e marijuana nascosti in un compressore, 39enne albanese arrestato dalla Polizia

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha arrestato due uomini, cittadini albanesi, di 39 anni e 38 anni. Nello specifico, i poliziotti…

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha arrestato due uomini, cittadini albanesi, di 39 anni e 38 anni. Nello specifico, i poliziotti sottoponevano a controllo un furgone, fermandolo in transito, sulla R/A 12 asse attrezzato Chieti Pescara. In virtù di una indagine tutt’ora in corso, perquisivano il bagagliaio, e notavano un compressore di grandi dimensioni, importato dall’estero.

La perquisizione dava esito positivo, venivano infatti rinvenuti, all’interno dello stesso compressore, 41 chili tra hashish e marijuana. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli atti di rito, il cittadino di 39 anni, alla guida del furgone, è stato associato nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro uomo, occupante il lato passeggero del furgone, in una posizione ritenuta al momento estremamente marginale, su disposizione del Pm, veniva rimesso in libertà.