Trasportano 8,6 kg di cocaina: tre uomini in manette. Arresti convalidati, ma solo uno finisce in carcere

Sono stati convalidati i tre arresti operati nella serata dello scorso 22 marzo dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso nel corso di un’attività di controllo mirata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Nella circostanza i poliziotti hanno arrestato un italiano e due stranieri residenti in un comune della costa molisana, sorpresi mentre trasportavano un ingente quantitativo di cocaina destinato a rifornire il mercato basso molisano.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno controllato i tre uomini all’uscita dell’autostrada A14, al casello di Vasto sud. Da subito si sono mostrati particolarmente nervosi e così l’auto su cui viaggiavano è stata sottoposta a perquisizione. Nascosto al suo interno è stato rinvenuto un borsone pieno di droga. Il quantitativo è ammontato a 8,6 kg di cocaina pura, che dopo i tagli avrebbe garantito agli spacciatori un incasso di circa un milione e mezzo di euro. Si è trattato pertanto di uno dei sequestri di stupefacente più importanti effettuati finora in regione.

I tre uomini, due dei quali già gravati da numerosi precedenti per delitti in materia di droga, sono stati arrestati e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Larino sono stati portati in carcere a Campobasso. Nella giornata di lunedì scorso si è tenuta l’udienza di convalida da parte del GIP, all’esito della quale per uno dei soggetti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre gli altri due sono finiti agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.