Attivazione di discarica abusiva, i Forestali identificano un altro inquinatore: serve bonificare il sito per evitare effetti emulativi

Proseguono le indagini dei militari del Nucleo cc Forestale di Chieti sulla ricerca dei responsabili della discarica realizzata in località valle Anzuca – fiume Alento, in agro del Comune di Francavilla al Mare. I Carabinieri forestali, mediante un’attenta attività investigativa, sono riusciti ad individuare un altro soggetto responsabile degli illeciti abbandoni che hanno interessato i terreni comunali sottoposti a vicolo paesaggistico.

«Occorre una rapida bonifica dell’area, al fine di evitare le conseguenze nefaste della cosiddetta teoria delle finestre rotte. – spiegano dal Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti, al comando del tenente colonnello Marco Santilli – In presenza di un edificio con una o più finestre rotte, nel caso in cui, per un lungo periodo di tempo, queste non vengano riparate, la teoria sostiene che ben presto si potranno osservare altri fenomeni di vandalismo, dovuti a un “segnale” che questo ambiente lancia. In qualche modo si diffonde l’idea che l’edificio sia abbandonato o lasciato senza cura, attraendo altri vandali che compiranno altri fenomeni di violenza contro la proprietà».

«E lo stesso può dirsi per l’abbandono di rifiuti ai margini della sede stradale, – chiude il colonnello comandante – in quanto, se i rifiuti non vengono prontamente rimossi, c’è il rischio concreto che la zona interessata dal deposito incontrollato possa divenire una discarica abusiva».