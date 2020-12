Truffa alle assicurazioni per 25mila euro, denunciato dai Carabinieri

I militari della stazione Carabinieri di Rionero Sannitico, a conclusione di accertamenti, hanno segnalato all’Autorità giudiziaria due persone di altra regione ritenute responsabili, la prima, di aver ottenuto, attraverso l’esibizione di false attestazioni, la residenza in un comune vicino al fine di conseguire indebitamente sgravi sui premi assicurativi di 15 veicoli tra autovetture, motocicli e ciclomotori, per un danno quantificato in euro 25mila, la seconda invece, dopo aver attenuto anche essa in modo fraudolento la residenza in uno dei comuni della giurisdizione, di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare di circa tremila euro euro.



