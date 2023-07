Ultim’ora/Calcio: Gloria Marinelli cambia casacca, giocherà nel Milan di Maurizio Ganz

Ultim’ora: il Milan femminile (serie A) ad un passo dall’attaccante molisana Gloria Marinelli. A rivelarlo la redazione di SempreMilan.it che dà per scontato il passaggio dell’ormai ex bandiera e capitano dell’Inter al Diavolo. Proprio al Milan, Marinelli, dal 2018 ad oggi, ha segnato la bellezza di sei reti. La centravanti nativa di Agnone, andrà a rinforzare l’organico del tecnico Maurizio Ganz che l’ha fortemente voluta alla sua corte. Ala sinistra, ma adattabile come punta centrale all’occorrenza, Gloria Marinelli, classe ’98, ha disputato diverse gare con la nazionale azzurra.

