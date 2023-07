Scuola, contrordine per la dirigenza: Nicandro Rago a Monteodorisio, a Castiglione resta Aida Marrone

Nuovi sviluppi in merito alle assegnazioni delle sedi dei dirigenti scolastici del Chietino. Nicandro Rago, che in un primo momento era stato designato quale dirigente dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, sarà invece alla guida dell’istituto comprensivo di Monteodorisio. Lo si apprende dalle comunicazioni dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo. Stando così le cose, la dirigente Aida Marrone dovrebbe continuare ad assumere la reggenza dell’istituto di Castiglione-Carunchio.

