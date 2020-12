Ultim’ora/ Sanità, il commissario Angelo Giustini si è dimesso

Angelo Giustini ha rassegnato le dimissioni da commissario alla Sanità del Molise. E’ quanto comunicato dallo stesso generale in una videoconferenza in corso con le sigle sindacali e i vertici dell’Asrem. Alla riunione, che vede come tema principale lo stato di agitazione proclamato dagli operatori sanitari degli ospedali pubblici, dovevano essere presenti anche Donato Toma e Oreste Florenzano, ma entrambi hanno dato forfait. Alla base della decisione di Giustini ci sarebbero “gravissimi motivi” probabilmente riconducibili alla gestione del comparto Sanità, in particolare dissidi con Toma e lo stesso Florenzano. Nelle prossime ore Giustini dovrebbe protocollare le sue dimissioni. (Seguiranno aggiornamenti)

