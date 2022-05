Ultim’ora/ Volley, il centrale Stefano Patriarca giocherà in Bulgaria con il Burgas

Un’esperienza all’estero gli mancava, quella che l’anno prossimo farà nel campionato di SuperLiga bulgara. Il centrale di volley agnonese Stefano Patriarca, quest’anno in forza al Brescia (A2), ha firmato un accordo che lo legherà con il Burgas, città di 230.000 abitanti che affaccia sul Mar Nero. Nell’ultima stagione, Patriarca ha centrato i play off promozione con il Brescia rivelandosi il secondo miglior centrale del campionato. In passato ha vestito le casacche di Lube Macerata, Lupi Santa Croce, Crema, Verona, Latina, Milano, Piacenza, Siena, Castellana Grotte. Nel suo curriculum uno scudetto (Macerata) e una Coppa Italia (Siena) oltre ad aver indossato più volte la maglia della nazionale a livello giovanile.

Correlati