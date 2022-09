Ultramaratona, l’abruzzese Alex Tucci tra i primi dieci migliori italiani di sempre

A San Giovanni Lupatoto (VR) si sono svolti i Campionati Europei 24 ore. Grandi prestazioni anche tra gli azzurri che conquistano il bronzo con Visintini e firmano il record italiano della 24 ore sia al maschile che al femminile. E’ arrivato 30° in classifica generale ai 23 campionati europei di ultramaratona, Alex Tucci e secondo della squadra nazionale italiana. Alla sua prima esperienza in Nazionale, il giovane abruzzese di Atessa (CH) è soddisfatto della corsa compiuta ed è estremamente orgoglioso di aver stabilito la sua migliore prestazione che gli ha consentito di battere il record regionale detenuto fino a ieri da Nico Leonelli.

«Durante la corsa ha avuto due momenti di crisi e in particolare, ha dichiarato Alex – a metà gara circa per due ore sembrava non uscirne fuori, ma poi le gambe si sono rianimate e ho ripreso a macinare i chilometri e la mia forza di volontà mi ha aiutato a stabilire questo mio nuovo record».

Grazie a questo risultato entrambe le squadre azzurre (femminili e maschili) finiscono in 5^ posizione stabilendo il miglior risultato di sempre. Un fine settimana per l’atletica italiana dunque all’insegna dell’ottimismo e di un futuro ricco di importanti e piacevoli sorprese.