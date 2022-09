Sessanta metri cubi di rifiuti speciali, discarica abusiva sequestrata dai Forestali

Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale – Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, in esito ad una segnalazione di un consigliere regionale, hanno posto sotto sequestro d’iniziativa, già convalidato, a carico di ignoti, una discarica abusiva presso il vecchio svincolo della Circonvallazione, tra Via Luciani e il Cimitero di San Silvestro a Pescara Sud.

In tale località sono stati trovati circa 60 metri cubi di rifiuti, tra cui urbani, elettronici (Raee), ingombranti, serbatoi per trasporto liquidi pericolosi, guaine bituminose, isolanti ed altri rifiuti contenuti entro “big bags”, da caratterizzare compiutamente, frutto di abbandoni reiterati nel tempo su circa 300 metri quadrati del sedime di detto svincolo, di proprietà dell’Anas, società a cui è stata data in custodia giudiziaria l’area.



In particolare, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro tre personal computer e documentazione cartacea (contratti di diversi utenti e documenti universitari) utili per il prosieguo delle indagini.

Tale materiale è conservato presso la sede del Nipaaf operante, a disposizione della Procura della Repubblica di Pescara, competente per le relative indagini.



«La diversa natura e la quantità dei rifiuti abbandonati” ha dichiarato il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, “fa propendere verso una diffusa e deplorevole usanza di persone prive di scrupoli che, pur rischiando fino a due anni di arresto per la presenza di rifiuti pericolosi, continuano a non gestire secondo le norme vigenti i rifiuti da loro prodotti o affidatigli per motivi professionali».