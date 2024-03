Caccia Village 2024, in arrivo la fiera su misura per il cacciatore moderno

Caccia Village, l’appuntamento più atteso da appassionati e professionisti del settore venatorio del centro e sud Italia, aprirà i suoi cancelli dall’ 11 al 13 Maggio a Bastia Umbra, preannunciando un’edizione come sempre ricca di novità ma particolarmente attenta alle esigenze del cacciatore moderno.

«Stiamo rimodulando la fiera come un evento che pone ancora di più al centro, la pratica della caccia, il cacciatore e le sue necessità – afferma Andrea Castellani, patron della manifestazione – la stessa suddivisione dei 3 padiglioni espositivi, per settori merceologici, consentirà una visita più fluida dove trovare subito le aziende e i prodotti di proprio interesse. Caccia Village 2024 offrirà ai cacciatori non solo una parte espositiva con tutte le ultime tendenze in termini di attrezzature, prodotti e servizi, delle più prestigiose aziende internazionali di settore, ma sarà strutturata anche come fiera esperienziale sul lifestyle del cacciatore e sul futuro della caccia. L’intento è quello di fornire ai cacciatori tutti gli strumenti per vivere al meglio la caccia, divertendosi, ma anche mettendo in evidenza l’importanza della sostenibilità ambientale per una pratica più sicura, responsabile ed efficace, senza mai perdere di vista il taglio conviviale e divertente che da 12 edizioni caratterizza Caccia Village come il “villaggio della caccia e del cacciatore“».

Il Cacciatore al Centro

La fiera di quest’anno si concentra quindi non solo nell’offrire una vetrina completa delle ultime novità nel settore venatorio, ma anche nel garantire un’esperienza unica ai visitatori, grazie alla creazione di nuove aree pensate per offrire comfort e servizi di alto livello, come la cigar room per la degustazione guidata del Sigaro del Cacciatore, la nuova “WoodLounge” con area stampa e zona relax, e poi una proposta food track ampliata ed un ristorante riservato per offrire ai visitatori diverse esperienze anche di cucina e “cibo selvaggio”. Il Cacciatore al centro anche della parte formativa, con una serie di appuntamenti ideati e messi a punto da Editoriale C&C, partner di Caccia Village, in cui si affronteranno le tematiche più interessanti e attuali con corsi gratuiti condotti dai massimi esperti di settore. Una formazione mirata e customerizzata sulle richieste dei cacciatori.

Il pacchetto Customer Care, prenotabile on line e introdotto per soddisfare le richieste dei cacciatori più esigenti, è solo un esempio del grado di attenzione che Caccia Village dedica ai suoi visitatori. Grazie a questo servizio, i partecipanti potranno godere di un’esperienza completamente personalizzata, in ogni momento della loro permanenza, dalla prenotazione del soggiorno, alla visita in fiera con benefit esclusivi. Il grande successo riscontrato già in fase di prevendita del pacchetto, conferma l’interesse e l’apprezzamento del pubblico per servizi di questo tipo.

Caccia Village 2024 un ponte tra il passato e il futuro del settore

Caccia Village 2024 guarda quindi al futuro della caccia, ma è anche una celebrazione della cultura venatoria e della tradizione, con spazi dedicati alla storia, alla letteratura e all’arte legate alla caccia, come ad esempio l’area dell’ editoria venatoria. «Creare un ponte tra il passato e il futuro del settore, valorizzando le radici profonde di questa pratica e il suo continuo rinnovamento, è un obbiettivo importante per definire una nuova era di caccia per noi e per le generazioni future – dichiara Andrea Castellani- non a caso il claim 2024 di Caccia Village è PIU’ CACCIA, PIU’ GIOVANI, PIU’ NATURA, PIU’ FUTURO».