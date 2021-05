Vacanze green, l’offerta di Rosello al confine tra Molise e Abruzzo

Al confine tra alto-Molise e Abruzzo, il territorio del medio Sangro, dove il torrente Turcano scorre ancora tra gli alberi di un bosco primigenio, e sui pascoli fioriti volano le farfalle, aspetta di essere apprezzato e amato per le imminenti vacanze estive. Ancora poco conosciuta, quest’area è pronta ad accogliere i turisti desiderosi di luoghi tranquilli e capaci di soddisfare la domanda di vacanze green tra bellezze naturali, aria pura, libertà, semplicità e ospitalità. Rosello, Giuliopoli, e dintorni, restano quanto meglio c’è da scoprire, insieme alla perla dell’undertourism, le mete nascoste che sui social stanno battendo le classiche destinazioni. TRa i posti più gettonati da visitare c’è senza ombra di dubbio la Riserva naturale regionale dell’Abetina di Rosello, un bosco di alberi monumentali e habitat floro-faunistico tra i più rari nell’Appennino meridionale, con esemplari giganti di abeti bianchi, tra cui l’albero spontaneo più alto d’Italia (54 metri).

La Riserva naturale regionale dell’Abetina di Rosello (Chieti)



Già luogo privilegiato da anni per le uscite didattiche, la Riserva naturale regionale dell’Abetina è una miniera per i temi legati all’ecologia e alla conservazione dell’ambiente. Ora più che mai si presta ad essere scelta da visitatori, che vogliono regalarsi passeggiate e momenti indimenticabili percorrendo i suoi sentieri nella folta vegetazione e immersi in un’atmosfera da fiaba. Molto interessante è la proposta di tour esperienziali nel bosco. Ed ecco che arrivano le passeggiate del benessere prenotabili dal 29 maggio al 26 settembre, tutti i week-end e festivi. Inoltre, l’associazione culturale ‘Bradamente Teatro’ organizza escursioni narrate attraverso il bosco con l’attrice Francesca Camilla D’Amico, guida ambientale che domenica 13 giugno racconterà nel suo ‘teatro in cammino’ storie, animali, personaggi di un Abruzzo antico, facendo conoscere insieme ai luoghi, testimonianze recuperate di un’oralità perduta. Si continuerà con altri appuntamenti come le escursioni bio-dinamiche, passeggiate ossigenanti, adatte a tutti, che uniscono corretti movimenti e respirazione, guidate dal trainer Alessio Fresco (domenica 4 luglio). Eventi di avventura e gioco sono rivolti alle famiglie e bambini. Ma i progetti non finiscono qui.

Il 4 giugno, giorno della Festa di San Francesco Caracciolo, sarà inaugurato il primo tratto mappato del Cammino che prende il nome del Santo abruzzese, il Cammino di San Francesco Caracciolo (percorso che dalle Marche giungerà fino a Napoli). Il tratto mappato, da Fara San Martino ad Agnone, passando anche per l’Abetina a Rosello e le vicine Cascate del Verde a Borrello, Villa Santa Maria, Roio del Sangro, e altri piccoli comuni, è parte dei 236 chilometri che attraversano l’Abruzzo. In tutto l’intero cammino si snoderà per 550 chilometri (www.sanfrancescocaracciolo.it). Ed ancora il programma prevede un’organizzazione all’insegna dell’accoglienza, della semplicità e del gusto. Infatti la ‘Casa del Pastore’, struttura situata di fronte alla pineta di Rosello offre la possibilità di dormire in stanze confortevoli e mangiare piatti della tipica cucina abruzzese e molisana. Insomma, un’esperienza tutta da vivere e gustare. Per info contattare il numero: 335.6023968