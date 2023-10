Valorizzazione dei prodotti tipici nell’ambito delle filiere agroalimentari, siglato l’accordo

È stato siglato a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Unione regionale cuochi abruzzesi (URCA).

L’intesa, oltre a stimolare un’importante occasione di confronto e approfondimento su tematiche concernenti il patrimonio agricolo enogastronomico abruzzese, il sostegno e la diffusione dei modelli alimentari sostenibili legati a forme di produzione territoriale, mira a valorizzare la conoscenza dei prodotti tipici regionali e la connessa filiera agroalimentare, così come la promozione di una sana alimentazione fondata su queste risorse e sulle loro adeguate trasformazioni.

Ad apporre la firma sull’accordo sono stati il vicepresidente ed assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente ed il presidente di URCA, Lorenzo Pace.

“Si tratta di un accordo dal quale ci aspettiamo molto – ha detto Imprudente – visto che l’Unione regionale cuochi abruzzesi, struttura della Federazione Italiana Cuochi, è fortemente rappresentativa sul territorio regionale accogliendo nel suo ambito professionisti della cucina, gli studenti degli istituti enogastronomici e quanti, dedicandosi all’attività culinaria, ne sostengono lo sviluppo e la promozione”.

Attraverso questo accordo di collaborazione, si punta ad individuare e promuovere sinergie per il miglioramento delle produzioni agricole e della loro utilizzazione a fini gastronomici, attraverso il rispetto dei criteri di qualità, tracciabilità, sicurezza alimentare, sostenibilità trasparenza e territorialità. “Inoltre, – ha aggiunto Imprudente – intendiamo anche promuovere iniziative utili a diffondere l’informazione, l’identificazione, l’origine e la conoscenza dei prodotti agroalimentari, favorendo la loro classificazione e valorizzazione nell’ambito della filiera, per consentirne la rintracciabilità e la trasparenza nel mercato di riferimento nonché la maggiore e più informata diffusione, con particolare riguardo all’offerta di quelle tipiche e locali, anche attraverso la rete dell’attività o delle strutture ristorative. Inoltre, dal 3 al 7 novembre la nostra regione sarà protagonista al Merano Wine Festival, per la promozione del nostro territorio, dove l’Urca si occuperà di show cooking e menu degustazione nello spazio istituzionale Abruzzo”.