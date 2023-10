Turismo delle radici, ricevuta in Comune la presidente dell’associazione degli Abruzzesi in Paraguay

In attesa delle iniziative culturali e formative previste dal Ministero degli Affari Esteri e dal ministero della Cultura per l’anno 2024, proclamato anno del turismo delle radici italiane nel mondo , la Comunità di Progetto “Terra delle Radici” , nell’Alta Valle del Trigno, ha accolto la Presidente dell’Associazione degli Abruzzesi in Paraguay, Anna Fantilli Cirulli, originaria di Schiavi di Abruzzo.

Ecco le sue parole: «Tornare nel luogo in cui sei nato, Schiavi di Abruzzo, con tuo nipote è la cosa migliore che ti possa capitare nella vita. Grazie Dio. – Volver al lugar donde naciste, Schiavi di Abruzzo, con tu nieto es lo mejor que te puede pasar. Gracias Dios Mío por tanto». Sono stati affrontati, alla presenza del sindaco Luciano Piluso, temi che riguardano la centralità delle associazioni degli italiani all’estero e della necessità di incrementare i contatti ed il continuo scambio di informazioni fra persone legate da interessi culturali e linguistici comuni ed altresì agevolare l’incontro di persone con le comunità Italiane all’estero. Ma anche del “Turismo delle radici e rigenerazione dei borghi” e di tutte le potenzialità della propria offerta legata al turismo di ritorno nella terra d’origine.

Il Turismo delle Radici interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo, che risiedono soprattutto nelle Americhe, in Australia e nei Paesi europei. È ad oggi un comparto turistico ancora solo in parte sfruttato, dalle potenzialità ancora in gran parte inespresse. Una forma di turismo moderna e attuale, che intercetta gli aspetti più innovativi

del turismo contemporaneo. L’incontro si è svolto presso il Comune di Schiavi di Abruzzo ed è stato l’occasione per la consegna di una targa commemorativa da parte della Presidente dell’Associazione degli Abruzzesi in Paraguay Anna Fantilli Cirulli al sindaco Luciano Piluso.



Presenti Angelo Angelillo, ex Console onorario in Encarnación (Paraguay), e la consorte Giulia Cirulli, ex presidente dell’Associazione degli Abruzzesi in Paraguay; mentre per le associazioni Centro Italico Safinim e Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno, rispettivamente Armando Falasca, Veronica Valentino, e Marco Cirulli.

Ed ora qualche scatto della bella mattinata in Comune e sotto le lapidi del poeta futurista Auro D’Alba e dell’imprenditore e tesoriere della città di New York, Almerindo Portfolio, figli illustri del paese montano.



Marco Cirulli

referente tecnico della Comunità di Progetto “Terra delle Radici”