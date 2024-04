Vastogirardi onora la memoria del magistrato Federico Lombardi, targa in frazione Villa San Michele

Una piazza per onorare la memoria di Federico Lombardi, magistrato ed illustre concittadino originario di Villa San Michele, frazione di Vastogirardi (IS), a circa 16 anni dalla sua morte.

La cerimonia di intitolazione si terrà domani, giovedì 11 aprile 2024, alle ore 11, alla presenza del sindaco del Comune di Vastogirardi, Luigino Rosato, del Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, del Presidente del Tribunale pentro, Enzo Di Giacomo, e del Procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci. La targa apposta nella piazza “Federico Lombardi” sarà benedetta dal Vicario del Vescovo di Trivento, Don Mario Fangio.

All’inaugurazione parteciperanno le massime autorità militari provinciali, il Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, il Presidente della Coldiretti Molise, Claudio Papa, e i Sindaci del Consorzio AssoMab Alto Molise.

«Federico Lombardi, nato il 28 luglio 1934 da una famiglia di umili origini di Villa San Michele a Vastogirardi, grazie alle sue doti e alla sua caparbietà e superando numerose difficoltà, riuscì a conseguire un’istruzione eccelsa realizzando una carriera costellata di successi sfociata nella nomina a magistrato del tribunale di Firenze. – si legge in una nota diramata dal Comune di Vastogirardi – Da giovanissimo conseguì il diploma di scuola media, frequentando i corsi serali, poi la maturità classica e successivamente la laurea in giurisprudenza, studiando inizialmente alla Federico II di Napoli e poi a Firenze, dove fece carriera come cancelliere, pretore ed infine magistrato. Federico Lombardi è stato tra i giudici di processi importanti, come il famoso processo al “mostro di Firenze”».