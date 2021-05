Vastogirardi, presunto abuso edilizio: nei guai il primo cittadino

Un presunto abuso edilizio vede coinvolto il sindaco di Vastogirardi, Luigino Rosato. Negli ultimi giorni il responsabile dell’ufficio tecnico Angelo Rotolo, su segnalazione dei Carabinieri della stazione di San Pietro Avellana, ha firmato una ordinanza di abbattimento di un immobile (casetta di appoggio su fondo rustico, nrd) di proprietà del primo cittadino in località ‘Valle Uberta’.

“Accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico dell’edilizia (n. 380/2001) – scrive testualmente Rotolo – ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione. Il tutto dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento”.

Va ricordato che il sindaco di Vastogirardi ha tempo 60 giorni per fare opposizione e ricorrere al Tar Molise. In tal senso Rosato dovrebbe dimettersi dalla carica di sindaco. La vicenda ha avuto inizio nel 2010. Nel frattempo la minoranza chiede al sindaco di riferire in aula.