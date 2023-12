Viadotto ‘Sente-Longo’, Marone annuncia: “Stanziate le risorse per la riapertura. A breve la convenzione tra Anas e Provincia”

“Finanziate le risorse per i lavori necessari alla riapertura in sicurezza del viadotto Sente-Longo”. E’ quanto annuncia Michele Marone, assessore regionale e consulente giuridico del ministro Matteo Salvini. “Unitamente al Presidente Roberti ed a tutta la Giunta Regionale, esprimo grande soddisfazione per la notizia ricevuta oggi (ieri per chi legge) dal Ministero delle Infrastrutture. Un grande ringraziamento – aggiunge Marone – al Ministro Salvini per la considerazione che ha del nostro Molise ed un ringraziamento doveroso al Capo di Gabinetto del MIT, Dr. Alfredo Storto, che ha messo a disposizione tutti i suoi uffici competenti per il raggiungimento di tale obiettivo. Un ringraziamento particolare, peraltro, va al Consigliere Provinciale di Isernia, Avv. Vincenzo Scarano, che sin dallo scorso mese di dicembre mi ha esposto la problematica del Sente e ne ha sollecitato una soluzione. A breve, pertanto – conclude Marone – Anas prenderà contatti con la Provincia di Isernia per la firma della necessaria convenzione, dopo di che si potrà finalmente dare corso all’inizio dei lavori”. Nella nota di Marone non si alcun riferimento alle risorse messe in campo, particolare non di poco conto.

Correlati